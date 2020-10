Verbesserungen erwarten dürfen Pendler auf der noch jungen Buslinie aus dem Südburgenland in die steirische Landeshauptstadt. Die bisher langen Fahrzeiten sollen deutlich verkürzt werden. Deshalb kündigt Infrastrukturlandesrat Heinrich Dorner die Gründung einer eigenen Gesellschaft für den Busverkehr mit Sitz in Güssing an: „Das Ziel ist, in weniger als 90 Minuten nach Graz zu kommen.“