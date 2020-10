Ein Politiker trifft sich mit einer jungen, schönen Journalistin zu einem Interview in einem Hotelzimmer. Dort macht es sich der Politiker auf dem Bett gemütlich und befummelt sich. Der neue „Borat Subsequent Moviefilm: Delivery of Prodigious Bribe to American Regime for Make Benefit Once Glorious Nation of Kazakhstan“ startet am 23. Oktober Amazon Prime Video mit einem handfesten Skandal. Denn der Politiker ist echt. Es handelt sich um Donald Trumps Anwalt Rudy Giuliani und er wurde mit versteckter Kamera mit der Hand in der Hose erwischt.