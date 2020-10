Alleine im kommenden Jahr sind für das Verkehrsressort 156 Millionen Euro vorgesehen. Das sind um um 12 mehr als 2020, das Geld fließt direkt in die Öffis. 10 Millionen sind dabei für die Verbesserung der Lokalbahn vorgesehen - 140 Millionen sind es bis zum Jahr 2025. „Wir machen damit ernst und investieren gerade jetzt in der Krise in die Zukunft der Mobilität, um die Salzburger vom Stau zu entlasten“, so Verkehrslandesrat Stefan Schnöll.