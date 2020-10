Der Schwerverkehr ging im Vergleichszeitraum auf der Brennerautobahn (A13) um 9,6 Prozent und auf den Landstraßen im Durchschnitt um 6,3 Prozent zurück, wobei die Messstelle am Brennersee mit 49 Prozent den höchsten Rückgang verzeichnete. Minimale Zuwächse beim Verkehrsaufkommen wurden hingegen rund um Innsbruck verzeichnet. „Die Verkehrsdaten spiegeln sich auch in der gemessenen Luftqualität wider“, gab LHStv. Ingrid Felipe (Grüne) in einer Aussendung des Landes bekannt.