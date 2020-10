Ein geplanter Griechenland-Urlaub der niederländischen Königsfamilie erhitzt weiter die Gemüter. Nach einer heftigen Empörung brachen Willem-Alexander und Maxima die Reise am Samstag nach nur 24 Stunden ab. Doch das Flugzeug zurück in die Heimat bestiegen am Samstag nicht alle Familienmitglieder, wie nun herauskam. Die Prinzessinnen Amalia und Alexia reisten erst Tage nach ihren Eltern und der jüngsten Schwester wieder in die Niederlande, wie der Hof in Den Haag aber erst nach dementsprechenden Medienberichten bestätigte.