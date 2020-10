Vermutlich aus Unachtsamkeit geriet ein Weststeirer Dienstagabend in Geistthal-Södingberg (Bezirk Voitsberg) bei Holzarbeiten mit dem Oberkörper in eine laufende Kreissäge. Der 58-Jährige musste mit schweren Schnittverletzungen am Bauch vom Rettungshubschrauber C 17 zum LKH Graz geflogen werden. Er schwebt in aktuter Lebensgefahr.