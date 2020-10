Die Genannten haben Zahlungen dementiert, aktuelle Anfragen der „Krone“ blieben unbeantwortet. Vielleicht hört man am Mittwoch mehr. In Deutschland gibt es indes Proteste gegen Benko: Tausende Arbeitsplätze in seiner Kaufhaus-Gruppe sind in Gefahr, Zulieferer sollen Milliarden verlieren, von Dividenden-Ausschüttungen in Millionenhöhe wird berichtet.