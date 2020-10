Wie die Polizei mitteilt, gerieten Montagnachmittag in einer Wohnung in Innsbruck Hötting aus bisher unbekanntem Grund gegen 14 Uhr eine Saftmaschine und ein Wasserkocher in Brand. Dabei entwickelte sich starker Rauch. Dieser dürfte dem Hund zum Verhängnis geworden sein. Das Tier verendete.