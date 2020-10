Grüne am Dienstag, ÖVP am Mittwoch

Am Dienstag folgt ein Sondierungsgespräch mit den Grünen. Am Mittwoch, ist dann die ÖVP dran. Ludwig hatte im Vorfeld betont, dass die Reihenfolge nichts mit seinen Präferenzen im Hinblick auf den künftigen Regierungspartner zu tun habe, sondern lediglich terminlichen Gründen geschuldet sei.