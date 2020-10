Mit Stand 9.30 Uhr hat am Montag der Krisenstab für Österreich 1121 Neuinfektionen mit dem Coronavirus binnen 24 Stunden vermeldet. In Wien wurden 266, in Niederösterreich 176 und in Oberösterreich 174 neue Corona-Fälle registriert. Elf Menschen sind seit Sonntag an oder mit einer Covid-19-Erkrankung verstorben. Ein großes Plus gab es bei Spitalspatienten.