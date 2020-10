Regierung plant verschärfte Maßnahmen

Die Regierung in Rom plant eine Verschärfung der restriktiven Maßnahmen zur Bekämpfung der Epidemie. Premier Giuseppe Conte will bei einer Pressekonferenz am Sonntagabend die neuen Schutzvorkehrungen vorstellen. So könnten alle Lokale gezwungen werden, um Mitternacht zu schließen. In den Stadtzentren könnte die Schließung bereits um 22 Uhr erfolgen. Home-Office soll ausgedehnt werden. Auch soll mehr Fernunterricht in den Schulen angeboten werden. Über die Maßnahmen verhandelt die Regierung noch mit den Vertretern der 20 italienischen Regionen.