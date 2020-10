Kurz nach 23 Uhr heulten am Samstag in Telfs die Sirenen. Auf dem Gelände eines Autohauses stand nämlich ein Pkw in Vollbrand. „Während die Freiwillige Feuerwehr Telfs mit den Löscharbeiten beschäftigt war, konnte ermittelt werden, dass der Brand vom fahrerseitig befindlichen Vorder- und Hinterreifen ausgegangen war“, heißt es seitens der Polizei, die von Brandstiftung ausgeht. Neben dem in Brand geratenen Pkw wurde ein weiteres ausgestelltes Auto durch die Hitzeeinwirkung beschädigt. „Die Höhe des Gesamtschadens dürfte im mittleren 5-stelligen Euro Bereich liegen“, erklärt die Exekutive.