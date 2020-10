Bei einer Mitgliederversammlung haben die NEOS in Salzburg ihr Landesteam neu gewählt und dabei Landessprecher und Nationalratsabgeordneten Schellhorn und seine Stellvertreterin, Landesrätin Klambauer, in ihren Funktionen bestätigt. Schellhorn erhielt von den stimmberechtigten Mitgliedern 86 Prozent, Klambauer 88 Prozent. Schellhorn kündigte bei der Landesversammlung an, dass er sich in rund einem Jahr aus der Funktion als Landessprecher zurückziehen wolle.