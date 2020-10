Doch dann setzt sich „Menschik“ in Bewegung und steuert zielstrebig auf die Schilder zu. Welche Tafel wählt er aus? Es ist das Schild in der Mitte! Er nimmt die Karotte und lässt sich diese schmecken. Rot-Pink ist seine Vorhersage für die neue Stadtregierung. Die NEOS freut das mit Sicherheit. Ob Bürgermeister Ludwig dem Orakel folgt, weist sich in den kommenden Wochen. Die „Krone“ dankt „Menschik“ für seine klare Koalitionsansage - was ihn von vielen Politikern unterscheidet.