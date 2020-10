Ein kaltblütiger Mord hat am Freitagabend Paris und ganz Frankreich erschüttert. Ein 18-jähriger Tschetschene soll in Conflans-Sainte-Honorine einen Geschichtslehrer auf offener Straße enthauptet haben. Der Angreifer, der kurze Zeit später von der Polizei erschossen wurde, veröffentlichte ein Bild von der Tat mit einem islamistischen Text im Netz, in dem er auch den französischen Präsidenten Emmanuel Macron als „Anführer der Ungläubigen“ bezeichnet haben soll.