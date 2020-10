Wiens Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) hat am Freitag seinen Fahrplan zu einer neuen Koalition präsentiert. In der nächsten Woche starten die Sondierungsgespräche, den Anfang machen am Montag die NEOS. Am Dienstag will Ludwig mit den Grünen sprechen, am Mittwoch schließlich mit der ÖVP. Ludwig betonte: „Die Reihenfolge hat nichts zu bedeuten.“ Der Bürgermeister bekräftigte, dass es mit allen drei Parteien starke inhaltliche Schnittmenge gebe, aber auch Punkte, die man zu diskutieren habe.