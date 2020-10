Die Sondierungsgespräche der SPÖ mit Grünen, ÖVP und NEOS finden kommende Woche statt. Danach will Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) entscheiden, mit welcher der drei Parteien er in konkrete Regierungsverhandlungen eintreten will. In Sachen Präferenz wollte sich Ludwig bislang nicht in die Karten schauen lassen. In einer Pressekonferenz erklärte er zuletzt, dass es grundsätzlich mit allen drei potenziellen Regierungspartnern inhaltliche Schnittmengen gebe.