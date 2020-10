„Wir sind geheiratet und wir haben 11 Kinder ... Und ein Mammut“, grinste Samu Haber am Rande einer Signierstunde für seine Autobiografie „Forever Yours“ in die Kamera von RTL, als er auf eine angebliche Affäre mit Annemarie Eilfeld angesprochen wurde. Doch was war wirklich dran an den Gerüchten um eine Liebelei, die 2009 die Runde machten?