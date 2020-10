Jener 31-Jährige, der im Jänner seinen um zwei Jahre älteren Geschäftspartner mit 13 Messerstichen in einer Pizzeria in Niederösterreich getötet hatte, ist am Dienstag wegen Mordes zu 20 Jahren Haft verurteilt worden. Der Bluttat vorausgegangen war ein schwelender Streit ums Geschäft, in den auch Beziehungsprobleme hineingespielt haben. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.