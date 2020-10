Im Vergleich zu anderen Viruserkrankungen wäre diese Viren-Zahl recht hoch: Bei HIV „geht man davon aus, dass ein einzelnes Virus reicht, um eine Neuinfektion zu starten“, so Bergthaler. Bei Influenza A gibt es hingegen unterschiedliche Zahlen in wissenschaftlichen Studien - so sprechen manche Forscher von einem Virus, andere von zehn bis hundert.