Dem Top-Verhalten der Bewohner eines Studentenheims in Leoben ist es zu verdanken, dass da wohl Schlimmeres verhindert werden konnte: Denn nachdem ein Toaster in einer Küche Montagabend in Brand geraten war, reagierten alle vorbildlich: Die Flammen wurden gelöscht, die Türe zu dem Brandobjekt verschlossen und alle Bewohner evakuiert. Dafür gab es großes Lob von der Feuerwehr.