Innere Stadt geht klar an die ÖVP

Die Innere Stadt (1. Bezirk) konnte dagegen ÖVP-Bezirksvorsteher Markus Figl klar verteidigen. Er kommt laut dem vorläufigen Endergebnis auf 37,1 Prozent (+13,4 Prozentpunkte). Auch in Döbling bleibt die Volkspartei bei der Bezirksvertretungswahl an der Spitze (39 Prozent). Und auch Hietzing ging klar an die ÖVP.