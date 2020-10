Bei Protesten einer rechten Gruppe und linker Gegendemonstranten in der US-Stadt Denver ist ein Mann erschossen worden. Ein Verdächtiger, der als privater Sicherheitsmann arbeite, sei festgenommen worden, teilte die Polizei am Samstag mit. Der Fall habe sich in der Nähe des Kunstmuseums ereignet. Nähere Angaben zum Opfer wurden nicht gemacht. Ein Fotograf der „Denver Post“ hielt fest, wie ein Mann mit einer Spraydose einen anderen Mann besprüht, der eine Waffe gezogen hat. Kurz darauf fiel der tödliche Schuss.