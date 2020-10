Am Donnerstag war bei den Nordiren alles eitel Wonne. Freuen durfte sich an einem nasskalten Abend in Sarajevo vor allem Teamchef Ian Baraclough. Mit Niall McGinn setzte er auf einen Spieler, der erstmals seit über einem Jahr in der Startelf stand. Dem Aberdeen-Profi gelang dann prompt der Ausgleich zum 1:1, nachdem die Bosnier durch Rade Krunic schon in der ersten Viertelstunde vorgelegt hatten. Bei einem Lattentreffer von Bosniens Spielmacher Miralem Pjanic hatten die Nordiren dann Glück. Sie verteidigten den Spielstand, ehe Baraclough in der 121. Minute noch einmal taktierte und mit Liam Boyce und Conor Washington zwei Elferschützen einwechselte. Das Duo verwertete in der Entscheidung dann sicher.