Im Jahre 1990 haben zwölf junge Menschen der Pfarre St. Vinzenz in Graz beschlossen: „Wir müssen etwas gegen die Not in Graz tun.“ So entstand am 18. Jänner 1990 auf Initiative des Gründers Pfarrer Wolfgang Pucher die Jugendvinzenzgemeinschaft Eggenberg. Die Laienorganisation hattedas Ziel, jenen Obdachlosen der Stadt eine Unterkunft zu geben, die in keiner Einrichtung aufgenommen wurden. 40 sogenannte „VinziWerke“, verteilt auf ganz Österreich, sind seither geschaffen worden. „Vinzi“ ist mittlerweile so etwas wie eine Marke für das Gute.