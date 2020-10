So ist die typische Wohnung am steirischen Markt 62 Quadratmeter groß, hat zwei Zimmer und einen Balkon. Auffällig sind die teils eklatanten regionalen Unterschiede. Innerhalb des letzten Jahres sind etwa in Graz 15,7 Wohneinheiten pro 1000 Einwohner auf den Markt gekommen, in Graz-Umgebung 14 - in Murau und Murtal dagegen nur jeweils 0,9.