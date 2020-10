Was wollten Vandalen in der Nacht auf Dienstag mit dem Schriftzug „Luderland“ am Rumer Rathaus ausdrücken? Amtsleiter Klaus Kandler kann sich keinen Reim darauf machen: „Wir haben versucht, Rückschlüsse zu ziehen - leider erfolglos. Die Aufklärung wird deshalb vermutlich schwierig sein.“ Er ortet keine politische Motivation, sondern eine einfache Schmieraktion. Denn auch das Tourismusbüro sowie eine Bushaltestelle wurden Opfer der unbekannten Sprayer. Noch am selben Tag wurde der Schriftzug am Rathaus übermalen. Der Sachschaden liegt im niedrigen dreistelligen Eurobereich. Laut Polizei war der Täter schwarz gekleidet und trug vermutlich eine Umhängetasche.