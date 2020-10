„Die Impfstoffe, die ich hatte, sind bereits weg“, schildert Maria Künßberg von der Tauernapotheke in Altenmarkt. Dem Aufruf von Virologen seien bereits viele ihrer Kunden gefolgt, so die Pongauerin. Angesichts der Coronapandemie solle sich die Bevölkerung gegen das Influenzavirus impfen lassen, hatten Experten zuvor gefordert. In der Altenmarkter Apotheke rechnet man im Dezember mit einer neuen Lieferung. „Wir führen Wartelisten für Reservierungen“, schildert Künßberg. Auch Ulrike Holleis, Inhaberin der See-Apotheke in Zell am See, registriert die rege Nachfrage. „Heuer könnte ich achtmal so viel Impfstoff brauchen wie in den Jahren zuvor“, erklärt Holleis. Auch bei Holleis ist der Impfstoff bereits vergriffen.