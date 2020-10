In einem weiteren Heim in Mank (Bezirk Melk) stieg die Zahl der Erkrankten laut einem Sprecher der Landesrätin auf 13, in einem Pflegezentrum in Retz (Bezirk Hollabrunn) auf sieben an. 30 der 170 am Dienstag gemeldeten Neuinfektionen im Bundesland wiesen zudem einen Kindergarten- oder Schulbezug auf. Zudem könnte sich von einem internationalen Eishockey-Trainingslager aus das Virus, wie berichtet, unter anderem nach Kärnten und Oberösterreich weiterverbreitet haben.