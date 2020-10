Am Ende der Sommer-Transferperiode blieben große Neuigkeiten wie erwartet im überschaubaren Rahmen. Nachdem Bullen-Geschäftsführer Reiter am Montag angekündigt hatte, US-Talent Brenden Aaronson im Winter an die Salzach lotsen zu wollen, verlängerte tags darauf ein Defensivmann seinen Kontrakt beim Bundesligameister.