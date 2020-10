„Es schaut gut aus, wir kämpfen noch um letzte Details“, sagt Jürgen Werner zu den Verhandlungen mit Werder Bremen über Johannes Eggestein. In bislang 46 Einsätzen in der deutschen Bundesliga war der Nachwuchsnationalspieler an sieben Treffern beteiligt. Nun soll er am letzten Transfertag zu den Linzern stoßen.