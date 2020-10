Seit der umstrittenen Präsidentschaftswahl am 9. August gibt es jedes Wochenende Demos gegen das bereits 26 Jahre andauernde Lukaschenko-Regime. Bei diesen Protesten ist stets ein massives Aufgebot an Sicherheitskräften vor Ort, auch gepanzerte Fahrzeuge rollen an. Die Polizei schränkt zudem den Zugang zum mobilen Internet und den öffentlichen Nahverkehr ein, um den Zustrom von Demonstranten zu behindern.