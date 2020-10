Der Zielhafen der „Yavuz“ sei unklar, hieß es aus Regierungskreisen in Nikosia. Sollte das Bohrschiff auf seinem Kurs Richtung Norden bleiben, könnte es am Abend in türkische Gewässer zurückkehren - ein weiteres Zeichen der Entspannung im östlichen Mittelmeer. Ankara und Nikosia streiten sich seit Jahren um eine ausschließliche Wirtschaftszone rund um die drittgrößte Mittelmeerinsel. Die Türkei erkennt den EU-Staat Zypern nicht an und lehnt die Suche nach Erdgas durch die zypriotische Regierung ab.