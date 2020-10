Zeigen Sie Mut und Zivilcourage

Wie kann es sein, dass jemand 80 Hunde oder 60 Katzen hält und niemand bemerkt etwas davon? Das Gebell, das Wimmern, den Geruch! Oft wird dieser Missstand nicht angezeigt: „Man will ja keine Scherereien mit der Polizei und den Nachbarn haben.“ Doch denken Sie daran, dass Tiere nicht selbst um Hilfe bitten können und informieren Sie die Behörden – wegschauen hilft mit Sicherheit nicht! Sie können auch in der Tierecke (anonym) Fälle von Tierquälerei – von schlechter Haltung bis hin zum illegalen Welpenverkauf – melden. Wir geben die Informationen an die zuständigen Amtstierärzte weiter. Wichtig: wo, wann und was genau ist passiert. Es dauert oft Monate, bis ein Tier sich von solchen Erlebnissen erholt. Trainer Karl Weissenbacher vom Messerli-Institut arbeitet mit unseren Schützlingen aus „Animal Hoarding“-Fällen und lehrt sie, wieder Vertrauen zu fassen.