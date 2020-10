Die Bestattung Kärnten- hat in den Verabschiedungshallen in St. Veit, Feistritz/Drau, Klagenfurt (Waagplatz und Flughafenstraße) sowie in Villach seit längerem Kameras installiert. Waldherr: „Das hatte ursprünglich nichts mit Corona zu tun. Immer mehr Familien zerstreuen sich in alle Winde. Über Youtube können sie am Begräbnis teilnehmen. In der Coronakrise kommt uns das zugute; die Nachfrage steigt.“