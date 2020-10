Die Studie zeigt nämlich, dass das untersten Einkommensfünftel durch Corona-Hilfsmaßnahmen in der Krise sogar an Einkommen (plus 0,7 Prozent) gewonnen hat, während Gutverdiener, die durch die Pandemie arbeitslos geworden sind, den größten Einkommensverlust erlitten haben. Wobei Badelt betonte, dass die Daten derzeit nur Unselbstständige erfassen und deswegen noch keine Detailsicht möglich sei, aber das „Gesamtaggregat“ zeige, dass die Auswirkungen bisher „nicht massiv waren“. „Das betrachte ich als positive Auswirkung.“ Es sei durch Staatshilfen gelungen, die Einkommensverluste in Grenzen zu halten, so Badelt.