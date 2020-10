Zuviel „Schnee“ am Attersee: Nachdem bereits ein kalabresischer Linzer Pizza-Wirt – nicht rechtskräftig – wegen Kokainhandels zu 18 Monaten Haft, davon sechs scharf – verurteilt worden ist, muss nun der nächste Gastronom vor der Justiz zittern. In der Vorwoche hieß es einem noblen Betrieb am Attersee für den Wirt, „Die Flossen hoch!“. Denn der Gastwirt soll in seinem Lokal seit längerem mit Kokain gehandelt und dabei relativ große Mengen umgesetzt haben. Gerüchten zufolge soll es sich um eineinhalb Kilo bester Andenware gehandelt haben.