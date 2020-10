Fahrzeug blieb unbeschädigt

In Linz könnte der Unfallwagen, der in der Nacht zum 13. September am Froschberg den auf der Straße liegenden Adrian G. tödlich am Kopf touchiert hatte, gar so gut wie unbeschädigt geblieben sein. Das glaubt zumindest der Gutachter, der den Unfall analysiert hat. Es blieben – anders als in Aurolzmünster – auch keine Teile vom Auto zurück. Damit war es für die Ermittler von Anfang an schwer, den Unfalllenker zu finden.