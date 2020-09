Beschimpfungen standen bei dem Duell an der Tagesordnung. So warfen einander beide Gesprächspartner beim Thema Gesundheitswesen vor, keine Ahnung zu haben. Als Trump seinen Herausforderer mehrmals unterbrach, forderte ihn dieser genervt auf: „Halten Sie doch die Klappe.“ Um schließlich zu erklären: „Haben Sie eine Ahnung, was dieser Clown tut? Er bietet keine Hilfe für Menschen an, die medizinische Versorgung benötigen.“