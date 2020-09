10.000 Seiten Beweismaterial geprüft

Die Ermittlungen hätten sich nach Prüfung der in mehr als 10.000 Seiten Beweismaterial dokumentierten Abläufe nunmehr konkretisiert, hieß es. Insbesondere werde die Umsetzung von Verordnungen in Bezug auf Verkehrsbeschränkungen in Ischgl, die zur plötzlichen Ausreise Hunderter Urlaubsgäste führten, bzw. die Quarantäne im Paznaun näher geprüft. Laut Staatsanwaltschaftssprecher Hansjörg Mayr gebe es verschiedene Versionen, wann die Verordnungen in Kraft getreten sind, wie sie verlautbart wurden und wie damit umgegangen wurde.