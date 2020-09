Registrierung wird erleichtert

Immer mehr Firmen entwickeln nun digitale Lösungen. Beispiele sind die Innsbrucker Unternehmen „2getmore“ und IT-Innerebner. Beiden Firmen haben Systeme entwickelt, die die Registrierung für Wirte und Gäste erleichtert. In beiden Fällen läuft die Registrierung über einen sogenannten QR-Code, der mittels Handy gescannt wird. Ein ähnliches System, wie es bereits in St. Anton am Arlberg erprobt wird. „Alles datenschutzkonform, einfach zu bedienen und sicher“, heißt es bei „2getmore“ und IT-Innerebner.