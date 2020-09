Einen neuen Landesdirektor hat am Dienstag die Donau Versicherung in Tirol präsentiert: Jürgen Gmeiner übernimmt mit Donnerstag die Leitung. Er übt dieses Amt zusätzlich zu seiner Position als Landesdirektor für Vorarlberg aus. Die Doppelfunktion sei eine Herausforderung, aber er freue sich darauf, sagt Gmeiner. Ein Wechsel an der Spitze soll sich auch bei der Wiener Städtischen in Tirol anbahnen.