„Hunderte Lkw brausen tagtäglich durch unsere Stadt. Es reicht“, poltert Hans Pichler, Alt-Bürgermeister von Heidenreichstein im Bezirk Gmünd. Die Holztransporte nehmen im Norden des Landes ein unerträgliches Ausmaß an und gefährden das friedliche Miteinander. Deshalb will man nun auch mit einer Unterschriften-Aktion auf das große Problem hinweisen. Ausgangspunkt einer Resolution soll heute Abend die Gemeinderatssitzung in Amaliendorf-Aalfang sein. SP-Ortschef Gerald Schindl deftig: „Wir werden vom Land im Stich gelassen. Die Resolution gibt es nur, damit die Sesselfurzer in St. Pölten endlich aufwachen.“