Lange Planbarkeit durch neue Corona-Schnelltests – der jüngste Vorstoß der blau-gelben Sozialpartner, die „Krone berichtete“, soll nun nicht nur Hunderte Jobs, sondern auch viele heimische Sportklubs retten. „Die Tests könnten am Eingang durchgeführt, Verdachtsfälle und mögliche Superspreader so noch vor dem Betreten der Fußballplätze aussortiert werden“, preschen Vereinsvertreter aus allen Landesteilen vor. Sie fürchten, durch drohende Geisterspiele weitere wichtige Einnahmen zu verlieren und in die Insolvenz zu schlittern. „Die Schnelltests sind unsere einzige Hoffnung“, so der Tenor.