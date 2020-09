Sieger nicht in allen Kategorien der Beste

Testsieger ist mit 195 Punkten der Bridgestone Blizzak LM005, der in Summe das beste Gesamtpaket liefert und in sämtlichen Kategorien unter den Top 3 liegt. Besonders die Bremseigenschaften sind hervorragend, womit der Bridgestone als verdienter Gesamtsieger hervorgeht. Auf Nässe laufen ihm aber Goodyear und Michelin den Rang ab.