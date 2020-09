Nach zwei Gewalttaten in der deutschen Kreisstadt Celle in Niedersachsen am späten Montagabend mit einem Toten und einem Schwerverletzten hat die Polizei zwei Tatverdächtige festgenommen. Es deute vieles darauf hin, dass die beiden Taten nicht miteinander zusammen hingen, teilte ein Polizeisprecher in der Nacht auf Dienstag mit. Es gebe keine Hinweise auf einen Terroranschlag.