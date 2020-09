Schaut man sich dann aber den Kader genauer an, dringt ein anderes Bild an die Oberfläche! Denn bei den Marktwerten liegen die Vereine fast gleichauf: So sind die Lafnitzer um ihre teuerste Aktie Julian Tomka (300.000) rund 4,05 Millionen Euro wert, der GAK mit Gerald Nutz (300.000) kommt auf 4,20 Millionen.