Am 25. Dezember 2019 wollten die neun Türken aus Istanbul kommend einreisen und dann in die Niederlande weiterfahren. Doch das angebliche Reiseziel, ein Karate-Turnier, konnten die Beamten in Wien-Schwechat im Internet nicht finden. Überdies hatten die Männer kaum Gepäck dabei und die Reiseroute über Wien nach Amsterdam mit Zwischenstopp in Paris war seltsam.