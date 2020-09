Entwickelt wurde das neue Verfahren an der Klinik Donaustadt (vormals Donauspital/SMZ Ost). Er soll von der Treffsicherheit her sehr nahe an einen herkömmlichen PCR-Test herankommen. Der ärztliche Direktor Lothar Mayerhofer sagte, dass man den Schnelltest vier Monate lang geprüft habe. Dennoch werde in der ersten Phase des Echtbetriebs bei positiven Ergebnissen zur völligen Absicherung noch ein zusätzlicher PCR-Test gemacht.