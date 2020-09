Was das Einkaufsverhalten angeht, gibt es beim Online-Shopping keinen klaren Trend: 68 Prozent sagten, sie würden etwa gleich viel im Internet einkaufen wie vor Corona, 15 Prozent kaufen jetzt öfter online ein und 17 Prozent shoppen jetzt weniger online als früher. Bargeld greift man allerdings nicht mehr so gerne an - 36 Prozent bezahlen jetzt seltener bar, nur fünf Prozent häufiger. Kontaktloses Bezahlen mit der Debit- oder Kreditkarte nutzen 38 Prozent öfter als früher.